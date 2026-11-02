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WKN DE: A3CNLD / ISIN: US5738741041

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Milliarden-Deal 02.11.2026 15:35:39

Marvell-Aktie unter Druck: Mega-Übernahme von Lumentum

Marvell-Aktie unter Druck: Mega-Übernahme von Lumentum

Der US-Halbleiterkonzern Marvell Technology baut das KI-Infrastrukturgeschäft mit der Übernahme von Lumentum aus.

Dabei werde für den Spezialisten für Optoelektronik wie Laser zur schnellen Datenübertragung in KI-Rechenzentren ein Unternehmenswert - also inklusive Schulden - von rund 115 Milliarden US-Dollar angesetzt, teilten Marvell Technology und Lumentum am Montag mit. Der Kauf soll komplett mit Marvell-Aktien bezahlt werden.

Die Lumentum-Aktie verliert im vorbörslichen US-Handel 10,29 Prozent auf 754.22 US-Dollar. Bereits in der vergangenen Woche waren Spekulationen über eine Übernahme durch Marvell aufgekommen. Der Marvell-Aktienkurs gibt derweil 5,18 Prozent auf 186,23 US-Dollar ab.

Lumentum produziert Laser und andere optische Technologien, mit denen große Datenmengen mit sehr hoher Geschwindigkeit übertragen werden können. Da klassische Kupferkabel mit Blick auf die Anforderungen moderner KI-Rechenzentren an ihre Grenzen stoßen, ist die Optoelektronik mittlerweile eine wesentliche Voraussetzung für den KI-Boom.

Langfristig verspricht sich die Marvell-Unternehmensführung durch die Übernahme Rückenwind für Umsatzwachstum und Gewinnmargen. Konkret wird von Kostensynergien von einer Milliarde Dollar ausgegangen.

Beide Unternehmen haben sich demnach auf eine reine Aktientransaktion geeinigt, in deren Zuge Lumentum-Aktionäre je Anteilsschein 4,5 Marvell-Papiere erhalten. Nach dem Abschluss der Transaktion werden die derzeitigen Marvell-Aktionäre somit rund 67 Prozent des fusionierten Unternehmens halten und die Lumentum-Aktionäre rund 33 Prozent. Die Unternehmen erwarten den Abschluss des Deals in der ersten Jahreshälfte 2028. Die Aktionäre beider Unternehmen müssen dem Vorhaben noch zustimmen.

Gemessen am Eigenkapital ist dies laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg die größte Übernahme des Jahres im globalen Technologiesektor - abgesehen vom Zusammenschluss des Raumfahrtunternehmens SpaceX mit dem KI-Entwickler xAI. Per Freitagsschluss war Marvell an der Börse gut 172 Milliarden Dollar wert, Lumentum brachte es auf eine Marktkapitalisierung von gut 76 Milliarden Dollar.

/mis/men/stk

SANTA CLARA/SAN JOSE (dpa-AFX)

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