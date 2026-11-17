Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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17.11.2026 17:45:01
Marvell and Intel Are Both Down at Least 50% From Their 2026 Highs. Only 1 Is a Stock I’d Buy.
The AI trade has come under a lot of pressure lately, mostly from investors questioning whether all of the capital expenditures (capex) companies are investing in AI data centers will pay off in sales and earnings down the road.
And two companies that have seen their share prices completely obliterated from their highs back in June are Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) and Intel (NASDAQ:INTC), with both semiconductor stocks down 50% or more from their 2026 highs.
The recent pullback makes it tempting to buy both of these stocks, but just because something is technically cheaper doesn't make it a good deal. Here's why Marvell stock is the far better buy than Intel right now, as the company successfully taps into AI chip demand.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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12.11.26
|ANALYSE: BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben (dpa-AFX)
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09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
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04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|49,58
|-1,93%
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