Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|
29.10.2026 19:39:06
Marvell Stock Tumbles Amid Lumentum Bid Talks
This article Marvell Stock Tumbles Amid Lumentum Bid Talks originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.10.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|25,00
|0,00%
|Lumentum Holdings Inc
|752,70
|-6,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.