Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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06.07.2026 17:00:00
Marvell Technology Has Trillion-Dollar Ambitions. Here Is What the Timeline Could Look Like.
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) has firmly positioned itself as one of the world's more prominent artificial intelligence (AI) infrastructure companies. The stock traded near $272.05 as of July 1, giving Marvell a market value of about $238 billion.But Nvidia CEO Jensen Huang has put a much bigger number into the discussion, calling Marvell the "next trillion-dollar company" during Computex week in Taipei, according to Reuters.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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