Marvell Technology Group Aktie

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WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051

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13.10.2026 18:00:02

Marvell Technology Just Gave Its Investors Great News

Earlier this year, Nvidia CEO called Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) the next trillion-dollar business. At around $230 billion, Marvell is a fraction of the size of Nvidia, whose market cap is well over $5 trillion. But the business has been doing exceptionally well, and its share price is up around 200% this year.

Recently, Marvell’s management gave investors more reasons to remain bullish, revealing some promising guidance for the future.

Image source: Getty Images.

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