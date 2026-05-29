Marvell Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marvell Technology hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Marvell Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at