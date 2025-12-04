Marvell Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marvell Technology hat am 02.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber -0,780 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 2,07 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marvell Technology 1,52 Milliarden USD umgesetzt.

