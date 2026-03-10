Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
|
10.03.2026 21:07:00
Marvell Technology Shares Jump on Strong AI Growth. Is It Too Late to Buy the Stock?
Share prices of Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) surged last week after the company reported strong fiscal fourth-quarter results and issued upbeat guidance. The stock has been very up and down over the past year, but this latest jump puts it up around 30% during that stretch.The company is an AI infrastructure beneficiary as it provides networking chips, connectivity solutions, and storage controllers that are used to build and scale servers for artificial intelligence (AI) workloads. It also helps customers develop custom AI ASICs (application-specific integrated circuits). Amazon has been its biggest customer in this area; however, there has been speculation that it has lost its position as lead partner on future Trainium chip designs to the Taiwanese company AIchip.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
