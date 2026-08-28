Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
28.08.2026 11:05:00
Marvell Technology shares slump as investors question Google deal. Here’s what Wall Street is saying.
Strategists at a number of banks noted that investors’ eyes were firmly on news about the company’s recent partnership with Alphabet’s Google, with expectations ultimately left unmet.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
27.08.26
|Alphabet agrees to pay £260mn to settle UK class action lawsuit (Financial Times)
|
26.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start in Rot (finanzen.at)
|
25.08.26
|Alphabet-Aktie im Fokus: Fahrerlose Waymo-Taxis sollen 2027 in München rollen (dpa-AFX)
|
25.08.26
|Waymo picks Munich for first EU robotaxi launch (Financial Times)
|
24.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
21.08.26
|Waymo doubles spending on lobbying in robotaxi battle with Uber (Financial Times)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 425,00
|-0,74%
|Alphabet A (ex Google)
|299,35
|2,41%
|Alphabet C (ex Google)
|296,10
|2,23%
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