Marvell Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Marvell Technology hat am 02.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS wurde auf 218,21 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren -53,520 ARS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Marvell Technology 2 881,87 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 97,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 456,95 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at