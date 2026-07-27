Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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27.07.2026 22:22:01
Marvell Technology vs. Planet Labs: Which Growth Stock Is a Better Buy in 2026, the Artificial Intelligence Company or the Rising Star of the Space-Based Economy?
Investors looking for high growth in 2026 are weighing Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) against Planet Labs PBC (NYSE:PL). Both companies offer unique ways to play the evolving landscape of advanced computing and data.Marvell provides the essential components that power data centers and network infrastructure. Planet Labs operates a constellation of satellites to deliver daily imagery of the Earth for governments and businesses. While they operate in different sectors, both are currently leveraging artificial intelligence to scale their data-focused services for a global customer base.Marvell designs specialized semiconductor products that handle the massive flow of data within AI infrastructure and cloud networks. It recently expanded its portfolio by acquiring Celestial AI and XConn Technologies to improve how chips communicate in large data centers. This focus on specialized hardware makes it a standout among tech stocks. Two major customers, a distributor and a direct customer, individually exceed 10% of total sales. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|PLANET INC
|1 219,00
|0,74%
|Planet Labs
|18,40
|2,79%
|Rising Corporation Inc. Registered Shs
|1 400,00
|0,00%
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