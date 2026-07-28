Snowflake Aktie
WKN DE: A2QB38 / ISIN: US8334451098
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28.07.2026 13:58:01
Marvell Technology vs. Snowflake: Which High-Growth Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors seeking high-growth tech opportunities often face a choice between hardware innovators and software leaders. Deciding whether to buy Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) or Snowflake (NYSE:SNOW) depends on your preference for infrastructure or analytics.Marvell Technology focuses on data infrastructure hardware, providing the physical chips that power modern cloud networks. Snowflake provides a software-based data cloud that helps companies manage and analyze information across different providers. Both companies are central to the current artificial intelligence trend, though they operate at different ends of the technology stack.Marvell Technology designs semiconductor solutions for cloud systems, including its work on Trainium chips for Amazon. The company is a major player among semiconductor stocks and recently expanded its partnership with NVIDIA. Customer concentration adds a layer of risk here, as the ten largest customers accounted for roughly 82% of net revenue in fiscal 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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