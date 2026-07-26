UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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26.07.2026 22:38:01
Marvell Technology vs. UiPath: What Do the Quarterly Revenue Trends of These Artificial Intelligence Companies Tell Investors?
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) primarily earns revenue by developing data infrastructure semiconductor solutions and system-on-a-chip architectures for enterprise clients across the globe.It was officially added to the S&P 500 index on June 22, 2026, and it reported a 52% gross margin for the quarter ended May 2, 2026.UiPath (NYSE:PATH) primarily earns revenue by delivering a software ecosystem focused on robotic process automation to organizations in various commercial and government settings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.05.26
|Ausblick: UiPath präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: UiPath stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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10.03.26
|Ausblick: UiPath zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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24.02.26
|Erste Schätzungen: UiPath informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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