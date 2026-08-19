Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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19.08.2026 23:36:23
Marvell Technology vs. Verizon Communications: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) and Verizon Communications (NYSE:VZ) offer contrasting paths for your portfolio, pitting high-octane growth in artificial intelligence against the steady income of a telecommunications giant. Which stock is a better buy?Marvell serves as a vital architect for the infrastructure powering the modern web, while Verizon provides the connectivity that millions of consumers and businesses rely on daily. While they operate in different sectors, both are competing for a place in portfolios seeking technology-driven stability or expansion.Marvell designs specialized silicon solutions that form the backbone of data centers, cloud environments, and carrier infrastructure. As artificial intelligence applications expand, the company is increasingly focused on the semiconductor stocks that support high-speed networking and storage. Note that the company recently sharpened its focus by divesting its automotive ethernet business to Infineon Technologies for approximately $2.5 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Verizon Inc.
|42,25
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|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
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|1,35%
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