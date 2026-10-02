Redefine Properties Aktie
WKN DE: A1CS6S / ISIN: ZAE000143178
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02.10.2026 13:15:00
Marvell's Custom AI Silicon Deals With Hyperscalers Could Redefine Its Growth Story
The data center boom has been good for Marvell Technology (NASDAQ: MRVL). Revenue has accelerated over the past few years and rose 36% year over year in the most recent quarter. Now, Marvell's newest custom chip deals with the biggest cloud builders could extend its growth runway.
On its Aug. 27, 2026, earnings call, the company raised its fiscal 2028 revenue outlook to $18 billion, with custom silicon expected to more than double. Its custom business has more than 20 design wins across Amazon, Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), Microsoft, and Meta Platforms, but a recent deal with Alphabet could be the most significant yet.
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