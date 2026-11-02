Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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02.11.2026 13:26:00
Marvell’s deal for Lumentum is giving flashbacks to the dot-com bubble
A newly proposed deal would be financed in stock and target the hot optical-networking market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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