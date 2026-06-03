Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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03.06.2026 17:15:00
Marvell’s stock is on a run not seen in a quarter-century as the tech company grows in stature
Marvell now ranks No. 22 in the S&P 500 with a $269 billion market capitalization that’s higher than those of PepsiCo and T-Mobile.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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