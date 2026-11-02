Marvelous AQL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marvelous AQL präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 22,68 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marvelous AQL 1,18 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 11,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at