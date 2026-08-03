|
03.08.2026 06:31:29
Marvelous AQL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Marvelous AQL hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,86 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 6,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 28,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!