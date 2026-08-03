Marvelous AQL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Marvelous AQL hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 28,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at