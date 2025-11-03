Marvelous AQL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Marvelous AQL präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marvelous AQL ein EPS von -1,980 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marvelous AQL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at