Marvelous AQL legte Quartalsergebnis vor

Marvelous AQL hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,37 JPY gegenüber -0,860 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 8,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marvelous AQL 7,24 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 32,93 JPY beziffert, während im Vorjahr 13,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 37,98 Milliarden JPY – ein Plus von 35,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Marvelous AQL 27,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at