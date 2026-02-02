Marvelous AQL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marvelous AQL hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,52 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Marvelous AQL 15,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,84 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at