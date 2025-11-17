Marvion B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marvion B hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 143,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at