Marvipol Development Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Marvipol Development Spolka Akcyjna Bearer hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Marvipol Development Spolka Akcyjna Bearer ein EPS von -0,290 PLN in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Marvipol Development Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 33,8 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 8,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at