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23.11.2026 06:31:29
Marvipol Development Spolka Akcyjna Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Marvipol Development Spolka Akcyjna Bearer hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 PLN. Im Vorjahresquartal hatten 0,850 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62,42 Prozent zurück. Hier wurden 79,8 Millionen PLN gegenüber 212,3 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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