Marwest Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units lud am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 CAD gegenüber 0,250 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,040 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,620 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Marwest Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units mit einem Umsatz von insgesamt 10,58 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,35 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at