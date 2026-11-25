Marwest Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marwest Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marwest Apartment Real Estate Investment Trust Trust Units 2,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at