Marwynn mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Marwynn hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 53,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at