23.12.2025 06:31:29
Marwynn veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Marwynn stellte am 22.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Marwynn ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marwynn in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 98,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 2,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
