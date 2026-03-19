Marwynn: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Marwynn veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat Marwynn 1,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 48,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at