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01.06.2026 06:31:29
Mary Chia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mary Chia hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Umsatzseitig standen 0,8 Millionen SGD in den Büchern – ein Minus von 92,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mary Chia 9,8 Millionen SGD erwirtschaftet hatte.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 70,95 Prozent auf 11,86 Millionen SGD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,82 Millionen SGD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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