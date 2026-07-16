Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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16.07.2026 18:16:21
Mary-Dell Chilton Dies at 87; Helped Create First Genetically Modified Plant
In 1982, she led the research team that figured out how to genetically alter plants, a discovery that would eventually transform global agriculture.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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