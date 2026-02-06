Concierge Technologies Aktie
WKN DE: A3DHXA / ISIN: US57403M1045
|
06.02.2026 02:46:32
Marygold Companies, Inc. Q2 Loss Decreases
(RTTNews) - Marygold Companies, Inc. (MGLD) announced Loss for second quarter of -$0.58 million
The company's earnings totaled -$0.58 million, or -$0.01 per share. This compares with -$1.75 million, or -$0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.5% to $7.64 million from $8.00 million last year.
Marygold Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.58 Mln. vs. -$1.75 Mln. last year. -EPS: -$0.01 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $7.64 Mln vs. $8.00 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Concierge Technologies Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Concierge Technologies Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Concierge Technologies Inc Registered Shs
|0,93
|10,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.