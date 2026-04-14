Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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14.04.2026 11:37:00
Maryland: Apple schließt ersten gewerkschaftlich organisierten US-Laden
Der Towson Town Center Store war der erste in den USA, der eine gewerkschaftliche Vertretung hatte. Nun schließt er – laut Apple aus wirtschaftlichen Gründen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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