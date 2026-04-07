Großhandelspreisindex 07.04.2026 10:32:00

März: Teure Treibstoffe heizen Großhandelspreise an

März: Teure Treibstoffe heizen Großhandelspreise an

Die starken Preisanstiege bei Treibstoffen und Mineralölerzeugnissen schlagen sich auch auf die Großhandelspreise nieder.

Im März erhöhten sich die Verkaufspreise im heimischen Großhandel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 Prozent. Treibstoffe verteuerten sich im Vormonat um 27,2 Prozent, sonstige Mineralölerzeugnisse um 35,6 Prozent an, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

Abseits der Treibstoffe legten die Preise quer durch alle Bereiche zu. Deutlich mehr kosteten im Großhandel beispielsweise Uhren und Schmuck (plus 15,7 Prozent), Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze (plus 12,6 Prozent) und Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik (plus 11,3 Prozent). Preistreiber waren außerdem Nicht-Eisen-Metalle (plus 9,7 Prozent), Blumen und Pflanzen (plus 7,6 Prozent), Rohholz und Holzhalbwaren (plus 6,9 Prozent), feste Brennstoffe (6,4 Prozent), Tabakwaren (plus 6,3 Prozent), lebende Tiere (plus 5,6 Prozent) sowie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (plus 5,5 Prozent).

Billiger wurden dagegen unter anderem Getreide, Saatgut und Futtermittel (minus 14,9 Prozent), Häute und Leder (minus 3,4 Prozent), Schreibwaren und Bürobedarf (minus 2,7 Prozent) sowie Rundfunk, Fernseh-, Aufnahme- und Wiedergabegeräte (minus 1,6 Prozent). Der Großhandelspreisindex misst die Preisentwicklung der vom Großhandel abgesetzten Waren und gilt als wichtiger Indikator für die Verbraucherpreise.

bel/ivn

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