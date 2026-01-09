Mas Aktie
ISIN: IM00B4LFGH00
|
09.01.2026 10:30:00
MAS, SGX RegCo propose rule changes to pave way for SGX-Nasdaq dual-listing bridge
[SINGAPORE] A key step was taken towards setting up the Singapore Exchange (SGX) and Nasdaq dual-listing bridge, as the Monetary Authority of...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!