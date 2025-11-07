MAS Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MAS Financial Services veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,98 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,73 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,82 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,86 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at