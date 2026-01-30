MAS Financial Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MAS Financial Services gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,88 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,08 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,10 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at