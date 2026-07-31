MAS Financial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MAS Financial Services hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,98 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,82 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,40 Prozent auf 5,62 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at