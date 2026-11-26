REDWOOD Aktie
WKN DE: A0NJDB / ISIN: PLCMPLX00014
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26.11.2026 07:56:41
MAS green-lights retail investor access to wider range of complex funds, but excludes private-market funds for now
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