Mas Aktie
ISIN: IM00B4LFGH00
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02.11.2026 08:02:02
MAS proposes easing insurers’ capital requirements; sets aside S$30 million for insurance infrastructure
The moves come as Singapore seeks to boost its growth capital ecosystemWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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