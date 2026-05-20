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20.05.2026 14:48:23
MAS revokes Bsquared crypto permit over ‘serious breaches’
SINGAPORE’S central bank has revoked the major payment institution license of a local crypto liquidity provider, a rare move for the regulator...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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