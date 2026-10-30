Masafat Specialized Transport legte Quartalsergebnis vor

Masafat Specialized Transport hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 JOD. Im Vorjahresviertel hatte Masafat Specialized Transport 0,030 JOD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,4 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,4 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at