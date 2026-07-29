Masafat Specialized Transport verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Masafat Specialized Transport lud am 26.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,03 JOD. Im letzten Jahr hatte Masafat Specialized Transport einen Gewinn von 0,010 JOD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Masafat Specialized Transport im vergangenen Quartal 9,2 Millionen JOD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Masafat Specialized Transport 7,5 Millionen JOD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at