Masaru stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Masaru gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 419,95 JPY gegenüber 423,62 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,52 Prozent auf 3,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,65 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at