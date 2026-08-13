Masaru zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Masaru hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 85,26 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Masaru ein Ergebnis je Aktie von -96,510 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at