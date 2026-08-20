Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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20.08.2026 04:47:01
Masayoshi Son Has 67% of SoftBank's U.S. Stock Portfolio in Intel. He Didn't Buy a Single Share Last Quarter.
SoftBank Group(OTC:SFTBY) disclosed last week that Intel(NASDAQ:INTC) now makes up 67% of its U.S. stock portfolio. That works out to $12.1 billion of the $18.2 billion in U.S.-listed holdings the Japanese conglomerate reported as of June 30 in its latest 13F, the quarterly filing in which big investors disclose their U.S. stock positions.It's easy to read a weighting like that as conviction. But the filing shows no new conviction at all.SoftBank held exactly 86,956,522 Intel shares on June 30 -- the identical count it reported on March 31. Masayoshi Son didn't buy a single share last quarter. Intel's stock price did all the work.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|78,64
|-1,06%
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