Ryanair Holdings Aktie

Ryanair Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

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24.04.2026 13:06:56

Maschinen werden verlegt: Ryanair halbiert sein Flugangebot für Berlin

Die Billigairlines klagen seit Langem über die Gebühren und Abgaben in Deutschland. Entsprechend dampfen die Fluggesellschaften ihr Angebot ein. Ryanair will ab dem Winterflugplan 50 Prozent weniger Verbindungen ab Berlin anbieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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