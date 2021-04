Maschinenbau hebt Jahresprognose für Produktionswachstum auf 7% an

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer blicken trotz der dritten Infektionswelle deutlich optimistischer in die Zukunft. Der Branchenverband VDMA erhöhte daher seine bisherige Prognose für das reale Produktionswachstum 2021 um 3 Prozentpunkte auf nun 7 Prozent. Die Chancen, dass die Produktion ab dem zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder wachse, seien ebenfalls gut.

"Die Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau zeigen auch in dieser Krise eine bemerkenswerte Resilienz und nutzen ihre Marktchancen", erklärte VDMA-Präsident Karl Haeusgen in einer Online-Pressekonferenz vor der Eröffnung der Hannover Messe "Digital Edition". "Insbesondere die Aussichten für weiteres Wachstum in China und anderen asiatischen Ländern sowie den USA sind gut." Der Auftragseingang liege klar auf Wachstumskurs.

Bestätigt wird dieser Optimismus durch eine Blitzumfrage des Verbands unter 726 Mitgliedern. Demzufolge hat jedes vierte Unternehmen (26 Prozent) keine Probleme mit Auftragseinbußen oder gar Stornierungen, weitere 40 Prozent nur geringe Schwierigkeiten. 24 Prozent aller Unternehmen erwarten weiter abnehmende Probleme auf der Nachfrageseite. Während 15 Prozent der Betriebe derzeit noch Jobs abbauen, wollen fast zwei Drittel ihren Personalbestand erhöhen. Allerdings klagt ein Viertel (26 Prozent) der Maschinenbaufirmen über Produktionsbehinderungen wegen zunehmender Engpässe in den Lieferketten.

Für Verunsicherung sorgen indes neben Lieferengpässen bestimmter Produkte auch der durch die Krise forcierte Strukturwandel in wichtigen Abnehmerindustrien. Auch die politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen den USA und China sind weiter ein Problem.

April 12, 2021 03:45 ET (07:45 GMT)