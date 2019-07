Maschinenbauer rufen nach Förderung grüner Power-to-X-Verfahren

BERLIN (Dow Jones)--Die Maschinenbauer haben sich in einem Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) für den breiteren Einsatz und die staatliche Förderung klimaschonender Energiespeichermethoden ausgesprochen. Sie bezogen sich darin auf die Umwandlung von grünem Strom in andere Energieträger wie Gas oder Flüssigbrennstoffe, das sogenannte Power-to-X (P2X).

Das Verfahren müsse technologieneutral weiterentwickelt und bestimmte Anwendungen dürften nicht von vornherein ausgeschlossen werden, erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) in dem Brief nach eigenen Angaben. Auch sei ein Nebeneinander der verschiedenen Ressorts auf dem Feld von P2X nicht zielführend. Vor dem Umweltministerium hatten auch das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium angekündigt, sich diesem Bereich stärker zu widmen.

Die Umwandlung von grünem Strom ist sowohl für die Energiespeicherung relevant als auch für neue, klimaschonende Antriebssysteme oder Industrieanwendungen.

"Die Anlagenbauer haben in verschiedenen Demonstrationsanlagen in Deutschland gezeigt, dass P2X reif für den Einsatz im Normalbetrieb ist", erklärte Peter Müller-Baum, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft. "Jetzt müssen wir Anlagen im großindustriellen Maßstab bauen. Nur so kann die deutsche Industrie heimische Projekte vorweisen, wenn wir auf internationaler Ebene für solche Lösungen werben wollen."

